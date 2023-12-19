Таксистка обчистила сейф главврача частной клиники в Волгограде





Жительница города Волжского вскрыла сейф в кабинете главного врача частной клиники в Волгограде и украла из него 3,8 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», полицейским удалось оперативно установить личность 41-летней женщины и задержать ее.

– В полицию Волгограда с заявлением о краже денег обратился представитель частной медклиники, расположенной в Центральном районе города. Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемой и задержали ее на одной из улиц областного центра, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Злоумышленницей оказалась ранее судимая 41-летняя волжанка, работающая водителем такси.

Отметим, что судя по видеокадрам, предоставленным полицейскими, женщине ничего не мешало совершить кражу. Очевидно рассчитывая на добропорядочность посетителей, дверь в кабинет главного врача хотя и была заперта, ключи находились в замке. Воспользовавшись этим, таксистка без проблем проникла внутрь.

Как пояснила полицейским задержанная, увидев в кабинете главврача сейф, она заглянула в верхний ящик письменного стола, где обнаружила ключи от хранилища. Женщина спокойно открыла сейф и забрала деньги, расфасованные по конвертам. По ее словам, в сейфе также хранились открытки - по всей видимости, от благодарных пациентов.

– К моменту задержания подозреваемая успела распорядиться украденными денежными средствами по собственному усмотрению, – уточняют в полиции.

Уголовное дело возбуждено. Женщину взяли под стражу.