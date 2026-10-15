Суд спас завод волгоградского депутата от банкротства





Арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении заявления Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Башкортостан о признании банкротом ООО «Волгоградский композитный завод». Как рассказали в суде, за время разбирательства должник погасил основной долг. При этом размер оставшейся суммы оказалось менее порогового значения, что не позволяет ввести процедуру наблюдения. Судебный акт не вступил в законную силу.

Напомним, налоговики обратились в суд в связи с крупным долгом предприятия. Так, ООО «ВКЗ» на момент обращения инспекции в арбитраж имело задолженность по обязательным налоговым платежам в размере почти 40 миллионов рублей. 23,6 миллиона составлял основной долг, более 13 млн – пени и штраф в размере 6 тысяч.

ООО «Волгоградский композитный завод» связывают с депутатом Волгоградской городской думы Русланом Морозовым. Несколько лет назад предприятие получило крупный контракт с городскими властями на изготовление остановочных павильонов. Горожане их критиковали из-за странного цвета и из-за пластика, из которого они были сделаны. В жару в таких павильонах было невозможно находиться. Через некоторое время эти остановки исчезли с улиц города, их заменили на павильоны из стекла.



