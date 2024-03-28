



Волжский городской суд 28 марта избрал меру пресечения 33-летнему Алексею Цою, который 25 марта в мазание «Покупалко» избил директора торговой точки, а затем и пожилую женщину. Мужчина, ранее уже имевший судимости, отправлен в СИЗО до 26 мая.

Напомним, что избиение сотрудника и покупательницы в супермаркете зафиксировали камеры установленные в торговом зале. Видеокадры, на которых молодой мужчина наотмашь бьет пожилую женщину, вызвали негодование у жителей Волгограда и Волжского.

По данным СУ СК России по Волгоградской области, в отношении Цоя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ – хулиганство, сопряженное с применением насилия.

– Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов 25 марта, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – В суде Цой не возражал против избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением Волжского городского суда Волгоградской области он заключен под стражу на срок до 26 мая 2024 года.



