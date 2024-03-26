В Москве заинтересовались делом о насилии над 11-летней девочкой под Волгоградом

Главу СК России Александра Бастрыкина заинтересовало уголовное дело в отношении 32-летней жительницы села Черебаево Старополтавского района Волгоградской области, которую подозревают в насилии над собственной малолетней дочерью, сообщает V102.RU.
— Следственные органы СКР расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица), — прокомментировали в пресс-службе СК РФ. — Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования.
Следствием установлено, что горе-мать на протяжении нескольких месяцев избивала свою 11-летнюю дочь. Насилие происходило по месту жительства семьи в период с декабря 2023 года по март 2024-го.
Напомним, избитую матерью волгоградскую школьницу спасла родная тетя в Саратове. Прокуратура региона взяла ход расследования дела на контроль.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области