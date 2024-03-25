



Прокуратура Волгоградской области взяла под контроль расследование резонансного уголовного дела об истязании 11-летней девочки. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», жительница села Черебаево на протяжении четырёх месяцев избивала дочь. На сегодняшний день 32-летняя мать взята под стражу. Против неё возбуждено уголовное дело.

По данным надзорного ведомства, правоохранителям стало известно о избиении девочки благодаря ее родной тете, проживающей в Саратове. Женщина обратила внимание на раны ребенка и обратилась с ней к врачам.

– Согласно имеющимся данным, в начале марта текущего года в лечебное учреждение г. Энгельса Саратовской области поступила 11-летняя жительница Волгоградской области с раной в области правого предплечья. В больницу подростка доставила тетя, заметившая телесные повреждения у гостившей у нее племянницы. Впоследствии установлено, что мать девочки неоднократно избивала дочь из-за недовольства на бытовой почве, — рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры.

По информации контролирующего органа, ранее волгоградская семья на учете не состояла. В настоящее время девочка уже выписана из медицинского учреждения. Решается вопрос об опеке над ребенком.

Отметим, в отношении жительницы села Черебаево возбуждено уголовное дело по статьям п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением). Волгоградке грозит заключение до 7 лет лишения свободы.