Под Волгоградом мать-садистка четыре месяца избивала 11-летнюю дочь

В Волгоградской области задержана 32-летняя жительница села Черебаево, которая несколько месяцев регулярно избивала свою 11-летнюю дочь за малейшую провинность, передает V102.RU. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание).





Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По данным следствия, женщина измывалась над девочкой с декабря 2023 года по март 2024-го. Мать избивала ребенка руками и ногами. Последний раз она избила девочку 12 марта.

- Фигурантка, будучи недовольной тем, как дочь помыла посуду, нанесла девочке три удара в область головы, после чего схватила ее за волосы и оттолкнула в стену. Факт применения насилия в отношении малолетней был установлен в лечебном учреждении, куда девочка была доставлена с раной в области правового предплечья, - сообщила Буянова.

С задержанной матерью работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Запущен механизм изъятия ребенка из семьи - соответствующий вопрос поставлен органам опеки.

Видео, фото: СУ СКР по Волгоградской области