Расследования

Задержанных по делу о теракте в Подмосковье привезли на допрос: видео

Расследования 24.03.2024 18:32
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24.03.2024 18:32


Следственный комитет России продолжает работу по выявлению всех обстоятельств совершения чудовищного теракта на концертной площадке «Крокус» в Московской области. Четверых ранее задержанных боевиков привезли на допрос в центральный аппарат ведомства. 


— В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования. С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие, — прокомментировали в пресс-службе СК РФ. 


В иномарке Renault, в салоне которой перемещались подозреваемые в Брянской области, обнаружены и изъяты пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Будут проведены необходимые комплексные экспертизы.


— В ближайшее время будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в СК России. 


Уточняется, что продолжается процедура опознания тел погибших. На сегодня на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим в целях установления личности проводят генетические экспертизы. Расследование дела на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. 

Видео: СКР 

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