Политика

Четверых волгоградцев отправили на встречу с Путиным

Политика 20.03.2024 14:54
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20.03.2024 14:54


Владимир Путин после переизбрания на должность президента России сегодня, 20 марта, проводит встречу со своими доверенными лицами на выборах. Как сообщает V102.RU, в георгиевском зале Большого кремлевского дворца, где походит мероприятие, от Волгоградской области присутствуют четыре человека.

Это член общественного совета по вопросам развития сельских территорий и АПК при губернаторе Волгоградской области Александр Колесниченко, председатель городского совета ветеранов Волгограда Александр Струков, заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области Лев Алферов и директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» Галина Генералова.

Напомним, в Волгоградской области за Владимира Путина проголосовали 88% избирателей. Явка составила 81,83%. Выборы проходили в течение трех дней 15-17 марта.

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