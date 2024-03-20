Четверых волгоградцев отправили на встречу с Путиным

Владимир Путин после переизбрания на должность президента России сегодня, 20 марта, проводит встречу со своими доверенными лицами на выборах. Как сообщает V102.RU, в георгиевском зале Большого кремлевского дворца, где походит мероприятие, от Волгоградской области присутствуют четыре человека.

Это член общественного совета по вопросам развития сельских территорий и АПК при губернаторе Волгоградской области Александр Колесниченко, председатель городского совета ветеранов Волгограда Александр Струков, заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области Лев Алферов и директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» Галина Генералова.

Напомним, в Волгоградской области за Владимира Путина проголосовали 88% избирателей. Явка составила 81,83%. Выборы проходили в течение трех дней 15-17 марта.