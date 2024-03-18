Волгоградские волейболистки с переменным успехом выступили в Ижевске





Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» с двумя победами в четырех матчах завершили восьмой тур в чемпионате России Высшей лиги «Б», который прошел в Ижевске. Волгоградский клуб занял пятое место среди восьми участников зоны «Центр» по итогам предварительного этапа, сообщает V102.RU. Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» с двумя победами в четырех матчах завершили восьмой тур в чемпионате России Высшей лиги «Б», который прошел в Ижевске. Волгоградский клуб занял пятое место среди восьми участников зоны «Центр» по итогам предварительного этапа, сообщает V102.RU.

Первенство возобновилось после большой паузы длиною в месяц. В первом же поединке подопечным Александра Чернова предстояло встретиться с одним из фаворитов турнира — череповецкой «Северянкой-2». Не исключено, что столь долгий перерыв немного сказался на форме команды, которой во время ижевского тура пришлось набирать игровой тонус. Увы, для болельщиков бело-зеленых борьбы на площадке не получилось. Коллектив из Вологодской области не оставил не единого шанса соперницам, выиграв все три партии с одинаковым счетом — 25:13, 25:13 и 25:13.На следующий день «Волжаночка» сразилась с ижевским клубом «Италмас-ИжГТУ». И далеко не сразу волгоградкам удалось минимизировать количество ошибок и недочетов в своих комбинациях и при обороне. Хозяйки этапа взяли первый сет — 25:19, заставив оппоненток включать дополнительные скорости и вносить оперативные изменения в свои действия. Корректировки и психологический настрой от тренерского штаба помогли переломить ситуацию. Бело-зеленые в следующей партии отыгрались — 25:20. Оставшиеся два сета остались в данном случае за гостями (25:13, 25:17), что позволило им уверенно довести дело до итоговой победы со счетом 3:1.В третьей игре «Волжаночка» повторно встретилась с «Северянкой-2». Череповецкие волейболистки очередной раз продемонстрировали свое мастерство, снова крупно переиграв волгоградок — 3:0 (25:17, 25:14 и 25:12). Но завершили тур бело-зеленые на позитивной ноте, одержав вторую победу над «Италмасом» — 3:1 (18:25, 25:20, 25:21, 25:16). По итогам предварительного этапа волжанки заняли пятое место, что можно считать промежуточным успехом для клуба, который только лишь первый сезон выступает в Высшей лиге «Б». Далее волгоградская команда поведет борьбу за итоговые 7-14 места в чемпионате.Спортивный обозреватель V102.RU Иван ТюгаевФото Федерации волейбола Волгоградской области VK.com