Политика

Рекордное количество иностранных наблюдателей съехалось на выборы в Волгоград

Политика 14.03.2024 17:09
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14.03.2024 17:09

14 марта в Волгоградской области состоялась пресс-конференция председателя региональной избирательной комиссии. Виктор Черячукин подвел итоги многомесячной подготовки к выборам президента, а также представил первых иностранных наблюдателей, прибывших в областной центр.

– С завтрашнего дня начинается голосование на выборах президента России. Оно будет организовано в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Для свободного волеизъявления граждан на территории региона подготовлены 1408 избирательных участков, в том числе 8 в местах их временного пребывания. Видеонаблюдением будут оборудованы 714 УИКов, а 198 – оснащены автоматизированными системами подсчёта голосов, – рассказал ИА «Высота 102» председатель ИКВО

По информации регионального избиркома, в списках для голосования находятся порядка 1,8 млн человек. Более 62 тысяч избирателей воспользовались возможностью выбрать избирательный участок по фактическому месту жительства.

– Интерес к предстоящим выборам огромен не только внутри нашей страны, но и за рубежом. В этом году за прозрачностью организации президентских выборов в России будут следить 12 наблюдателей из 10 стран. На моей памяти такого количества иностранных экспертов к нам ещё не приезжало. Основная делегация прибыла в город сегодня, ещё несколько человек должны прилететь к нам в первый день голосования, 15 марта, – добавил Виктор Черячукин.

Следить за избирательным процессом будут эксперты из Аргентины, Гондураса, Сербии, Молдовы, Индонезии, Пакистана, Эквадора и Южной Кореи.

– В разные периоды мне довелось участвовать качестве наблюдателя в выборах во многих странах мира. Мне было очень важно побывать и на выборах президента России, потому что я их считаю судьбоносными не только для вашей страны, но и для всего мира. Ранее в Волгограде я никогда не был. Когда мне предложили несколько городов, я, не раздумывая, выбрал ваш Волгоград, потому что именно здесь был сломан хребет фашизму. Уже сейчас я могу сказать, что избирательная комиссия приложила большие усилия, чтобы организовать выборы на самом высоком уровне, уверен, завтра нам удастся в этом убедиться, – подчеркнул политический деятель и журналист их Аргентины Лойс Перес.

Наблюдатели имеют право находиться на избирательном участке на всех стадиях голосования, начиная от открытия участка. Кроме того, иностранные наблюдатели также, как и эксперты из России, могут дистанционно подключиться к любому участку, оснащённому системой видеофиксации. Соответствующий сервис доступен как в региональном центре общественного наблюдения, так и онлайн.

Отметим, в 2024 году на выборах президента граждане России смогут проголосовать за любого из четырёх кандидатов. Первой строчкой в избирательном бюллетене идёт выдвиженец от партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» Владислав Даванков, затем разместился действующий президент России Владимир Путин, третьем номером идёт – председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, завершает список член центрального комитета КПРФ Николай Харитонов.

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