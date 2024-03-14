Политика

Трансляцию с продвинутых участков смогут увидеть волгоградцы на выборах

Политика 14.03.2024 13:23
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14.03.2024 13:23


В Волгограде сегодня, 14 марта, в Центре общественного наблюдения (ЦОН) Волгоградской области презентовали работу видеостены. Все желающие в процессе трехдневного голосования смогут прийти сюда и понаблюдать за процессом – трансляция будет вестись непрерывно со всех участков региона, оборудованных видеокамерами.

Работа Центра организована при Общественной палате Волгоградской области. Здесь уточняют, что за достоверностью голосования смогут следить все заинтересованные эксперты, наблюдатели и избиратели.

В ЦОНе подготовлены автоматизированные рабочие места, с помощью которых можно будет наблюдать за происходящим на местах проведения голосования. Кроме этого, на каждом УИКе будут дежурить по два общественных наблюдателя, один от палаты региона, второй от Общественной палаты Российской Федерации, – пояснила также председатель Общественной палаты Волгоградской области, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Гензе.

По словам Гензе, общественное наблюдение и возможности современных технологий позволят в ходе выборов Президента РФ обеспечить максимально высокий уровень легитимности и прозрачности процесса. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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