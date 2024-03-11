Следком даст оценку действиям отпинавших волгоградца фельдшеров





В Волгограде следователями организована проверка после публикации в Сети скандального видео с участием сотрудников скорой помощи. Кадры, на которых фельдшеры пинают пациента, обнародовали очевидцы происшествия.

– С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Дзержинскому району города Волгограда организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Напомним, по информации комитета здравоохранения Волгоградской области в службе скорой помощи уже проходит внутренняя проверка. Зафиксированное на видео в облкомздраве назвали недопустимым и обещали применить санкции к героям видео.

Скриншот: Telegram/Online34