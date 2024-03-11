Расследования

Следком даст оценку действиям отпинавших волгоградца фельдшеров

Расследования 11.03.2024 16:42
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11.03.2024 16:42


В Волгограде следователями организована проверка после публикации в Сети скандального видео с участием сотрудников скорой помощи. Кадры, на которых фельдшеры пинают пациента, обнародовали очевидцы происшествия. 

– С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Дзержинскому району города Волгограда организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Напомним, по информации комитета здравоохранения Волгоградской области в службе скорой помощи уже проходит внутренняя проверка. Зафиксированное на видео в облкомздраве назвали недопустимым и обещали применить санкции к героям видео. 

Скриншот: Telegram/Online34

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