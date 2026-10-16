



С началом отопительного сезона собственникам домов с электрокотлами стоит заранее позаботиться о документах. В противном случае, сообщает ИА «Высота 102», платить за электричество придется по более высокой ставке.

Как работает тариф

В 2026 году в Волгоградской области действует дифференцированная система тарификации: чем больше расход электроэнергии, тем выше стоимость киловатт-часа. Для владельцев частных домов с электрокотлами в осенне-зимний период предусмотрен тариф 5,32 рубля за кВт•ч при месячном потреблении до 3900 кВт•ч. Но право на него нужно подтвердить.

Какие документы подойдут

Чтобы платить за электроэнергию по минимальному тарифу с максимальным лимитом потребления, подтверждающие документы нужно подать заблаговременно.

Самый простой вариант – копия технического паспорта жилого помещения, где указано наличие стационарных электроплит или электроотопительных установок.

Если техпаспорта нет, подойдут:

• справка об отсутствии газоснабжения, выданная газоснабжающей организацией или органом местного самоуправления;

• проектная документация или иные документы технического учёта с указанием способа отопления;

• технический паспорт на электроотопительную установку;

• иные документы, подтверждающие наличие оборудования.

Важное условие

Если здание подключено или планируется к подключению к центральному газоснабжению, наличие электроплиты или электрокотла не дает права на тариф для электроотопления.

Как передать документы

Пакет документов можно подать лично в сбытовом участке по месту проживания – адреса указаны в квитанции и на официальном портале компании.

Также доступен дистанционный способ: через личный кабинет на сайте или по электронной почте.

Своевременная подача документов позволит избежать переплаты за электроэнергию в течение всего отопительного сезона.

Фото сгенерировано ИИ.



