С началом отопительного сезона собственникам домов с электрокотлами стоит заранее позаботиться о документах. В противном случае, сообщает ИА «Высота 102», платить за электричество придется по более высокой ставке.
Как работает тариф
В 2026 году в Волгоградской области действует дифференцированная система тарификации: чем больше расход электроэнергии, тем выше стоимость киловатт-часа. Для владельцев частных домов с электрокотлами в осенне-зимний период предусмотрен тариф 5,32 рубля за кВт•ч при месячном потреблении до 3900 кВт•ч. Но право на него нужно подтвердить.
Какие документы подойдут
Чтобы платить за электроэнергию по минимальному тарифу с максимальным лимитом потребления, подтверждающие документы нужно подать заблаговременно.
Самый простой вариант – копия технического паспорта жилого помещения, где указано наличие стационарных электроплит или электроотопительных установок.
Если техпаспорта нет, подойдут:
• справка об отсутствии газоснабжения, выданная газоснабжающей организацией или органом местного самоуправления;
• проектная документация или иные документы технического учёта с указанием способа отопления;
• технический паспорт на электроотопительную установку;
• иные документы, подтверждающие наличие оборудования.
Важное условие
Если здание подключено или планируется к подключению к центральному газоснабжению, наличие электроплиты или электрокотла не дает права на тариф для электроотопления.
Как передать документы
Пакет документов можно подать лично в сбытовом участке по месту проживания – адреса указаны в квитанции и на официальном портале компании.
Также доступен дистанционный способ: через личный кабинет на сайте или по электронной почте.
Своевременная подача документов позволит избежать переплаты за электроэнергию в течение всего отопительного сезона.
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