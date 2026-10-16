Известный кардиолог Владислав Соломатин скончался в Волгограде. Печальную новость сообщили его коллеги по медицинскому центру «Афина», где он работал до своей смерти.
Владислав Соломатин закончил Волгоградский мединститут в 1983 году, он был кандидатом медицинских наук. Работал также в больнице №15 в Красноармейском районе.
Коллеги вспоминают, что Владислав Соломатин был настоящим профессионалом своего дела, всю жизнь он посвятил помощи пациентам.
- Владислав Александрович был не только высококвалифицированным специалистом, но и человеком с большим сердцем — всегда готовой помочь. Его забота и профессионализм оставили в сердцах коллег и пациентов неизгладимый след, - говорится в опубликованном на сайте клиники некрологе.
Фото медцентра «Афина»