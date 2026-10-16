- Владислав Александрович был не только высококвалифицированным специалистом, но и человеком с большим сердцем — всегда готовой помочь. Его забота и профессионализм оставили в сердцах коллег и пациентов неизгладимый след, - говорится в опубликованном на сайте клиники некрологе.