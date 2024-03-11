Общество

В Волгограде работники скорой отпинали пациента на улице – видео

Общество 11.03.2024 15:53
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11.03.2024 15:53


Жителей Волгограда возмутила видеозапись жесткого обращения сотрудников скорой помощи с пациентом, опубликованная 11 марта в Сети. В областном комитете здравоохранения, в свою очередь, спешат заверить, что герои видео в ближайшее время понесут наказание. 

На кадрах, которые опубликовал в социальных сетях, предположительно, один местных жителей, видно, как сотрудники скорой помощи стоят возле скамейки, на которой лежит мужчина. В какой-то момент один медиков пинает предполагаема пациента и тот падает на землю. Однако на этом пинки не прекращаются – неровно лежащего на импровизированных носилках мужчину «подбадривают» еще одним пинком, чтобы положить его ровнее.  Далее шатающийся мужчина пытается уйти от медиков, но снова падает неподалеку от скамейки. После этого видео обрывается.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что по факту опубликованного в Сети видео проводится проверка. В облздраве утверждают, что работники скорой понесут наказание.  

– По данному факту проводится внутренняя проверка, устанавливаются личности работников. По результату будут приняты управленческие решения. В администрации медицинской организации отмечают, что данное поведение не приемлемо, и приносят извинения за действия работников, – прокомментировали в ведомстве. 


Видео: Telegram/Online34

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