16 октября в Волгоградской области отразили атаку вражеских БПЛА





Минувшей ночью в Волгоградской области было неспокойно. Сперва незадолго до полуночи сирены оповестили горожан о ракетной опасности, затем была введена беспилотная опасность, которая сохранялась до утра.



По данным Минобороны РФ, 16 октября силы ПВО уничтожили 644 украинских дрона. Волгоградская область оказалась в числе регионов, где отражали атаку.



Также БПЛА ликвидированы в Брянской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Калужской, Нижегородской, Липецкой, Оренбургской, Новгородской, Псковской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Смоленской, Тульской, Тверской, Ульяновской, Ленинградской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, над акваторией Черного моря и в Республике Татарстан, а также в Республике Крым.



В настоящее время в Волгоградской области обстановка спокойная, угроз нет. Аэропорт работает в обычном режиме, но сохраняются задержки в расписании, некоторые рейсы были отменены.