



В законодательстве может появиться чёткое определение границ территории аэропорта, железнодорожного вокзала и прилегающих зон. Регионы получат возможность самостоятельно устанавливать порядок доступа к этим объектам, включая запрет на въезд нелегальным перевозчикам.



Как сообщает «Парламентская газета», Министерство транспорта работает над такими поправками. Также в ведомстве сообщили о планах по снижению завышенных тарифов на поездки для семей с детьми. Кроме того, будут введены новые требования к водителям такси.



До принятия закона о такси 1 сентября 2023 года в регионах было выдано более 350 тысяч разрешений на пассажирские перевозки. На сегодняшний день по всей стране их число приближается к 825 тысячам. Эти лицензии фиксируются в региональных реестрах и Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Такси», что способствует достижению главной цели нового регулирования - легализации рынка и повышению безопасности пассажиров. Министерство транспорта продолжает работу над усовершенствованием закона. В процессе его применения за три года выявилась проблема, связанная с межрегиональными перевозками. Закон предоставил регионам возможность вводить дополнительные требования, такие как определённый цвет кузова автомобиля такси. Некоторые субъекты РФ воспользовались этим правом, другие - нет.



Закон также позволяет регионам проводить тестирование водителей на знание городской инфраструктуры. В Министерстве транспорта предлагают расширить список объектов, которые водитель должен знать наизусть, чтобы доставить пассажира без использования карты или навигатора. Помимо административных зданий и ключевых достопримечательностей, в этот перечень следует включить культурные учреждения, такие как театры, музеи, зоопарки и цирки. В курортных городах к этому списку необходимо добавить санатории.





Вечная проблема нелегальных перевозчиков на вокзалах и в аэропортах вновь привлекла внимание властей. Эти так называемые бомбилы и зазывалы поджидают пассажиров у выхода из поезда или самолета, настойчиво предлагая свои услуги. Цены на их поездки не фиксированы и зависят от субъективных факторов. В официальных реестрах такие водители не зарегистрированы. Минтранс намерен заняться этим вопросом, учитывая растущие жалобы легальных таксистов. Планируется внести изменения в законодательство, чтобы четко определить границы территории вокзалов и аэропортов.



Также регионы получат право регулировать доступ на эти объекты, ограничивая и контролируя присутствие посторонних лиц. В Государственной Думе поддержали усиление мер против нелегальных перевозчиков. Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Георгий Камнев предложил ужесточить ответственность за нелегальные перевозки и передачу заказов лицам без разрешения. Законопроект, предусматривающий общую ответственность для водителей, перевозчиков и служб заказа (агрегаторов), уже находится на рассмотрении нижней палаты парламента.