Президент России Владимир Путин подписал Указ №736, в котором отмечена деятельность волгоградских специалистов, внесших значительный вклад в развитие региона благодаря своему многолетнему труду.
Среди награжденных - представители медицинской сферы, строительной отрасли, общественных организаций и политические деятели.
Сергей Булгаков, глава думского комитета, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Ирина Шарипова, руководитель регионального исполкома Народного фронта, и Ирина Радченко, возглавляющая департамент по образованию мэрии, удостоены медалей второй степени. Юрию Кудинову, Владимиру Пилипчаку и Татьяне Макаровой, заведующей отделением клинической больницы скорой медицинской помощи №15, присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Ирина Соболевская, возглавляющая направление капитального строительства в СЗ «Пересвет-Юг», получила звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».