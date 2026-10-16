Федеральные новости

Комитет Госдумы поддержал рост военных пенсий на 4%

Комитет Госдумы по обороне на заседании поддержал правительственный законопроект об увеличении военных пенсий на 4% с 1 октября 2026 года. Как передает ТАСС, об этом сообщил председатель комитета Владимир...