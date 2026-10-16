



В Волгограде лечебно-санитарный корпус ГБУЗ «ВОКБ № 1» лишился подрядной организации, ведущей капитальный ремонт. Компания на три года сорвала сроки сдачи, а затем и вовсе попыталась передать администрации медицинского учреждения объект с грубыми нарушениями.

Соглашение на обновление корпуса № 5 региональной больницы было подписано в начале 2023 года с компанией ООО «Регион». Завершить ремонт помещений коммерсанты должны были до конца этого же года, однако в реальности представили результат своих трудов лишь 22 января 2026 года.

Члены приёмочной комиссии оказались изрядно удивлены увиденным. Ими были зафиксированы десятки нарушений: внутренние двери и косяки имели механические повреждения, были разбухшими, на потолке и стенах отмечались затёчные пятна, отделка помещений имела множественные дефекты, полы находились в ненадлежащем состоянии.

Многие помещения были представлены комиссии вместе со строительным мусором. Также захламлены оказались чердак и лестничные площадки. Повреждения отмечались и в санузлах, и душевых комнатах, часть из которых оказались после ремонта выведены из рабочего состояния. Раскуроченные при замене коммуникаций стены во многих кабинетах так и не были восстановлены. Заменив вентиляцию, строители не восстановили потолочное покрытие. Также дренажная система вентиляции была выполнена с нарушениями. На втором этаже во многих помещениях был изрезан линолеум. Специалисты повредили покрытие болгаркой.

Естественно, принять объект после капремонта в таком состоянии руководство ГБУЗ «ВОКБ № 1» отказалось, направив акт с дефектами подрядной организации. Последняя же от исправления недостатков открестилась, заявив, что документ содержит недостоверные сведения.

В результате лечебно-санаторный корпус до сих пор так и завис в недоделанном состоянии, а компания-исполнитель до сих пор отказывается устранять недостатки. Устав от бессмысленного ожидания, администрация решилась разорвать с подрядчиком контракт. Судя по всему, повторно ремонтировать корпус теперь придётся уже другой компании.

Отметим, ранее в сентябре 2026 года медицинское учреждение также разорвало контракт с подрядчиком, сорвавшим капремонт отделения микрохирургии глаза и анестезиологии-реанимации.