



График выплаты детских пособий в ноябре останется неизменным, несмотря на праздничный день. Большинство семей получат выплаты в те же даты, что и обычно.



Так, 3 ноября родители получат следующие выплаты за октябрь: Единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.



Семьи, получающие ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет, также получат средства по обычному графику - 5 ноября, в первый рабочий день после праздника. Однако одно детское пособие в следующем месяце будет выплачено раньше - ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. Обычно оно выплачивается 8 числа, но в следующем месяце это будет воскресенье, поэтому родители получат пособие на два дня раньше – 6 ноября.



Для удобства родителей Социальный фонд выплачивает большинство детских пособий в единую дату. Каждое 3 число все, кто выбрал безналичную доставку, получают средства за прошлый месяц. Если дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд перечисляет деньги заранее. Для тех, кто получает пособия через «Почту России», доставка осуществляется с 3 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного отделения.