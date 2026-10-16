Суд арестовал экс-замглавы администрации Таганрога по делу о взятке





Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу бывшего заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова. Как передает Привет-Ростов пробудет в СИЗО до 12 декабря 2026 года.

Как ранее сообщалось информагентством, региональное управление Следственного комитета России возбудило в отношении чиновника уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере. Следствие полагает, что экс-чиновник получил через посредника 360 тысяч рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов на благоустройство Таганрога.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвинение не означает, что вина Долматова установлена судом.

Фото: Привет-Ростов