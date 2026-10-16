Отмены и задержки авиарейсов произошли в аэропорту Волгограда





Ночь в Волгоградской области прошла тревожно. Сперва в 23:37 объявляли ракетную опасность, в 00:14 - беспилотную. Об ограничениях в работе аэропорта Волгограда информация не поступала, авиагавань работала в обычном режиме. Однако часть рейсов задерживается, есть и отмены.



Согласно информации онлайн-табло, два рейса из столицы DP 6969 и DP 6965 отменены. Соответственно вылет в Москву рейса DP 6966 тоже не состоится.



Задерживаются три рейса на вылет в Москву, прибудет примерно с 13-ти часовым опозданием борт из столицы DP 6967R.