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Общество

Отмены и задержки авиарейсов произошли в аэропорту Волгограда

Общество 16.10.2026 06:09
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16.10.2026 06:09


Ночь в Волгоградской области прошла тревожно. Сперва в 23:37 объявляли ракетную опасность, в 00:14 - беспилотную. Об ограничениях в работе аэропорта Волгограда информация не поступала, авиагавань работала в обычном режиме. Однако часть рейсов задерживается, есть и отмены.

Согласно информации онлайн-табло, два рейса из столицы DP 6969 и DP 6965 отменены. Соответственно вылет в Москву рейса DP 6966 тоже не состоится. 

Задерживаются три рейса на вылет в Москву, прибудет примерно с 13-ти часовым опозданием борт из столицы DP 6967R.

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