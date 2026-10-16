

Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения обязательной предоплаты за первый семестр обучения в вузах до начала учебного года.

Этот вопрос обсуждается в проекте приказа. Как сообщает ТАСС, согласно документу, для зачисления на платные места потребуется заключить договор об образовании и оплатить обучение полностью или частично, но не менее чем за один семестр.



Сейчас студенты в нашей области и других регионах России не обязаны вносить платежи до зачисления в вузы.



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