В Камышине возбудили дело после гибели слесаря на производстве





Следственный отдел по городу Камышину Волгоградской области возбудил уголовное дело по п ч. 2 ст. 143 УК РФ – «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Напомним, трагедия произошла 4 октября на камышинском заводе «Кузница».

По данным следствия, слесарь выполнял ремонт механического оборудования. Во время работ он вышел на производственную линию в зону движения колёсного манипулятора, который продолжал перемещать металлические заготовки.

В результате наезда спецтехники мужчина получил тяжёлые травмы – травматическую ампутацию левой голени и перелом затылочной кости. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько часов он скончался в медучреждении.

Сотрудники территориального подразделения СКР проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут определены лица, отвечавшие за соблюдение техники безопасности, их действиям или бездействию дадут правовую оценку.