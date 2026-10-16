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Спорт

Шаг вперёд: «Спартак-Волгоград» обыграл МКСШОР «Восток» – 17:11

Спорт 16.10.2026 10:07
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16.10.2026 10:07


После непростого матча с лидером отечественного водного поло казанским «КОС-Синтезом», волгоградские ватерполисты встречались с московским МКСШОР «Восток» и одержали уверенную победу со счётом 17:11.

Тон встрече задали три безответных гола волгоградцев: Роман Усов, Тимур Шайхутдинов и Аскар Махиянов обозначили преимущество красно-белых – 3:0. Под конец периода москвичи смогли забить дважды, но гол Артёма Жабкина в большинстве сохранил комфортный перевес – 4:2.

Во втором игровом отрезке «Восток» смог навязать борьбу, наказав волгоградский клуб за частые удаления – 4:4 в четверти. К большому перерыву счёт стал 8:6 в пользу «Спартака».

Третий период окончательно склонил чашу весов в пользу волгоградской команды – 7:2. В результативном отрезке отметились почти все полевые игроки, так что сопротивление «Востока» было сломлено. После трёх периодов счёт стал 15:8.

В заключительной четверти «Спартак-Волгоград» уверенно контролировал ход встречи и довёл дело до победы – 17:11.

Вратарь волгоградцев Валерий Буров отметил непростой характер матча:

 – Матч сложился непросто для команды. Во втором периоде пришлось повозиться, очень туго шла игра, будто команда оказалась не в своей тарелке. В защите надо добавлять. Мы пытаемся исправить эту ошибку, но процесс идёт не так быстро, как хотелось бы. Сыгранности пока не хватает, но будем её набирать – это вопрос времени. При этом самоотдача игроков мне понравилась: все боролись до конца, и именно в этом я вижу базу для будущих улучшений.

«Спартак-Волгоград» – МКСШОР «Восток» – 17:11 (4:2, 4:4, 7:2, 2:3)
15 октября, 15:00. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 2. 
Казань. Дворец водных видов спорта «Казань». 
Судьи: Олег Белошниченко (Ростов-на-Дону), Константин Синеглазов (Томск). 
«Спартак-Волгоград»: Буров – Жабкин (4), Усов (2), Андрюков (2), Носаев (1), Шайхутдинов (1), Махиянов (6) – Трусов, Еськов, Шулев (1), Рудай, Буланаев, Чуксин, Малахов. 
МКСШОР «Восток»: Гудованый – Полухин (1), Коротков, Рябов, Юфа (1), Егоров (3), Иванников (2) – Тишкин, Горечев, Онищенко (1), Кутузов (2), Николаев, Иванов, Древаль (1). 
Выигранные спринты: 1 – 3. 
5-метровые/голы: 0/0 – 1/1. 
Броски по воротам: 32 – 32. 
Броски в створ: 26 – 19. 
Удаления: 13 – 5.

Сегодня в 16:30 «Спартак‑Волгоград» в Казани сыграет против «Восток‑2».

Александр Веселовский 
Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»

 

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