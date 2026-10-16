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Общество

Председатель облпромторга Владимир Шкарупелов освобожден от должности

Общество 16.10.2026 09:49
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16.10.2026 09:49


В администрации Волгоградской области произошли кадровые изменения. Сегодня, 16 октября, стало известно, что от должности председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона освобождён Владимир Шкарупелов.

Первый заместитель председателя Виолетта Калмыкова временно назначена осуществляющей полномочия руководителя.

Напомним, Владимир Шкарупелов руководил комитетом с 15 декабря 2025 года. До этого он занимал пост главы Фроловского района.

За последние годы руководство комитета менялось несколько раз. До Владимира Шкарупелова комитет возглавляли Эдуард Кривов, временно исполняли обязанности руководителя Виолетта Калмыкова и Алексей Цалко. А Наталья Стрельцова, которая также являлась председателем комитета, оставила занимаемую должность 28 июня 2023 года. Ещё ранее комитет возглавлял заместитель губернатора Олег Николаев, но 15 января 2021 года он был освобожден от поста, чтобы сконцентрироваться на аналитической работе и стратегических вопросах. 



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