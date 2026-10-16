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Есть нюансы: на пособие по уходу за ребёнком могут претендовать безработные волгоградки

Общество 16.10.2026 06:40
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16.10.2026 06:40


В семье, воспитывающей детей, лишний денег не бывает. Пособие является неплохим подспорьем, однако претендовать на него могут не все семьи - существует ряд критериев для оценки нуждаемости. Одно из важных условий - доход не менее 8 МРОТ за год каждого трудоспособного члена семьи.  Если зарплата оказалась меньше, должны быть объективные на это причины.

СФР сообщает, что пособие может быть назначено и неработающим родителям. Только нужно соответствовать определённым критериям. Так, студентам или уволенным при ликвидации организации во время беременности или декретного отпуска пособие назначат без оценки нуждаемости. 

Заявление на пособие можно подать на портале Госуслуг, в МФЦ или клиентской службе СФР.

Напомним, в Волгоградской области можно оформить единое пособие на детей и беременных женщин. Его максимальный размер составляет 17754 р., 75% в денежном эквиваленте равняется 13315,50 р., 50% - 8877р.

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