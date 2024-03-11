Андрей Бочаров сообщил о готовности региона к выборам Президента РФ





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в понедельник, 11 марта, оперативное совещание посвятил подготовке региона к выборам Президента РФ. Напомним, что в Волгограде и области голосование будет проходить, как и во всей стране, на протяжении трех дней – с 15 по 17 марта включительно.

– Подготовка к главному политическому событию текущего года проходит в плановом режиме. Все организационные мероприятия реализуются в соответствии с российским законодательством, – подчеркнул Андрей Бочаров, открывая совещание. – Избирательная комиссия Волгоградской области в соответствии с действующим российским законодательством осуществляет подготовку к обеспечению избирательных прав жителей Волгоградской области. Общественной палатой региона сформирован региональный Штаб общественного наблюдения. В плановом порядке проведена подготовка общественных наблюдателей.

В муниципалитетах Волгоградской области завершается подготовка помещений для голосования. Кандидатам в Президенты Российской Федерации и политическим партиям, по словам губернатора Волгоградской области, предоставлены все законные возможности для ведения избирательной кампании.

На финишной прямой Андрей Бочаров поставил следующие задачи: