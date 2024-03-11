Политика

Андрей Бочаров сообщил о готовности региона к выборам Президента РФ

Политика 11.03.2024 11:48
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11.03.2024 11:48


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в понедельник, 11 марта, оперативное совещание посвятил подготовке региона к выборам Президента РФ. Напомним, что в Волгограде и области голосование будет проходить, как и во всей стране, на протяжении трех дней – с 15 по 17 марта включительно. 

Подготовка к главному политическому событию текущего года проходит в плановом режиме. Все организационные мероприятия реализуются в соответствии с российским законодательством, – подчеркнул Андрей Бочаров, открывая совещание. – Избирательная комиссия Волгоградской области в соответствии с действующим российским законодательством осуществляет подготовку к обеспечению избирательных прав жителей Волгоградской области. Общественной палатой региона сформирован региональный Штаб общественного наблюдения. В плановом порядке проведена подготовка общественных наблюдателей.

В муниципалитетах Волгоградской области завершается  подготовка помещений для голосования. Кандидатам в Президенты Российской Федерации и политическим партиям, по словам губернатора Волгоградской области, предоставлены все законные возможности для ведения избирательной кампании.

На финишной прямой Андрей Бочаров поставил следующие задачи: 

  • оказывать организационное содействие всем участникам избирательного процесса с целью реализации их прав в полном объеме;

  • обеспечить готовность избирательных участков. Особое внимание уделить вопросам комплексной безопасности;

  • обеспечить доступность голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья, людей старшего возраста, жителей, проживающих и исполняющих свои обязанности в труднодоступной местности, на предприятиях и организациях с непрерывным циклом производства;

  • оказывать максимальное содействие Центру общественного наблюдения, созданному на базе Общественной палаты региона;

  • продолжить информирование избирателей о формах голосования и местах расположения избирательных участков.

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