Следователи в Волгоградской области установили 51 эпизод совершения коммерческого подкупа в ходе расследования уголовного дела заместителя директора Волжского учебного центра Владимира Егорова, передает V102.RU.

- Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР предъявлено обвинение 47-летнему жителю города Волжского в совершении преступления, предусмотренного ч.7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп за незаконные действия) – 51 эпизод, - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.





По версии следствия, волжанин за денежное вознаграждение выдавал свидетельства о прохождении профессионального образования без проведения фактического обучения и проверки знаний. Так, в апреле 2023 года он за 11 дней изготовил документы о квалификации водителя погрузчика и машиниста экскаватора.

Такой деятельностью, считает следствие, он занимался с 2019 по апрель 2023 года. Свидетельства он изготавливал у себя дома кустарным способом. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты изготовленные им дипломы, свидетельства, а также различные штампы и печати учреждения.

Установлено, что за 4 года противоправной деятельности волжанин получил от граждан более 600 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела еще не завершено.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области