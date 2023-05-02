Замдиректора Волжского УЦ за 11 дней сделал из волгоградца машиниста. И попал под следствие

В отношении заместителя директора Волжского учебного центра Владимира Егорова возбуждено уголовное дело. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина у себя дома изготавливал кустарные дипломы, которые впоследствии сбывал.

— Третий отдел по расследованию особо важных дел областного управления СКР возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Волжского Волгоградской области, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за незаконные действия).

По версии следствия, в 2016 году подозреваемого назначили на должность замдиректора Волжского учебного центра. 13 апреля 2023 года к фигуранту дела обратился волжанин с просьбой рассмотреть вариант получения диплома без обучения. На предложение мужчины подозреваемый согласился и попросил взамен денег. Буквально через 11 дней, 24 апреля, свидетельство о квалификации водителя погрузчика и машиниста экскаватора было готово.

Оказалось, что документы мужчина изготавливал кустарным способом у себя дома. При проведении обыска были изъяты изготовленные им дипломы, свидетельства, а также различные штампы и печати образовательного учреждения. Оперативное сопровождение дела осуществляется сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Волжскому.

Как уточнила Буянова, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Помимо этого, при расследовании будут выявлены и иные эпизоды преступной деятельности мужчины. Сумма вознаграждения, переданного за «липовые» свидетельства не оглашается.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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