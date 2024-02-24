Напомним, V102.RU сообщало об этой вопиющей истории осенью прошлого года. Несколько волгоградских семей приобрели выставленные на продажу некой гражданской Ириной Мамонтовой четыре земельных участка на улицах 2-ая Волочаевская и Мамаевская. Сделки были оформлены в государственных органах регистрации, а покупка участков обошлась семьям примерно в миллион рублей.
Право собственности у Мамонтовой было подтверждено свидетельством о праве пожизненного владения земельным участком. На основании этого Мамонтова зарегистрировала права собственности в кадастровой палате, о чем была внесена запись в ЕГРН. По факту проверки никаких вопросов ни у потенциальных покупателей, ни у регистратора не возникло.
Однако потом выяснилось, что Мамонтова продала волгоградцам участки по подложным документам. При этом люди уже построили на купленной земле дома, в которые вложили еще несколько миллионов рублей.
Ирина Мамонтова после этой аферы стала фигурантом уголовного дела, в настоящее время оно рассматривается в Ворошиловском суде. Обманутые аферисткой волгоградцы до сих пор уверены, что самостоятельно провернуть такую комбинацию эта женщина не могла, а настоящие организаторы аферы остались за кадром.
Несмотря на это, чиновники еще на судебном процессе над Мамонтовой заявляли, что будут требовать возвращения участков в муниципальную собственность. При этом купивших участки волгоградцев обвинили в том, что они должны были самостоятельно убедиться в подлинности документов во время оформления сделки, так как у Росреестра нет соответствующего оборудования.