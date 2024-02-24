Расследования

В Волгограде чиновники потребовали изъятия участков с домами у жертв аферистки

Расследования 24.02.2024 13:48
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24.02.2024 13:48


Чиновники администрации Волгограда подали в суд на семьи, которые приобрели участки в Краснооктябрьском районе и успели построить на них дома. Как рассказали V102.RU волгоградцы, иски поданы департаментом муниципального имущества. Суть исковых претензий – изъятие земли, где уже возведены строения, в муниципальную собственность.
Первый иск уже рассмотрен в Краснооктябрьском районном суде. Судья отказал в удовлетворении исковых требований администрации Волгограда к многодетному отцу Алексею Каратунову на основании истечения срока давности. Однако чиновники уже заявили, что будут обжаловать данное решение. Иски еще к нескольким волгоградцам пока находятся на рассмотрении.
Напомним, V102.RU сообщало об этой вопиющей истории осенью прошлого года. Несколько волгоградских семей приобрели выставленные на продажу некой гражданской Ириной Мамонтовой четыре земельных участка на улицах 2-ая Волочаевская и Мамаевская. Сделки были оформлены в государственных органах регистрации, а покупка участков обошлась семьям примерно в миллион рублей.
Право собственности у Мамонтовой  было подтверждено свидетельством о праве пожизненного владения земельным участком. На основании этого Мамонтова зарегистрировала права собственности в кадастровой палате, о чем была внесена запись в ЕГРН. По факту проверки никаких вопросов ни у  потенциальных покупателей, ни у регистратора не возникло.
Однако потом выяснилось, что  Мамонтова продала волгоградцам участки  по подложным документам. При этом люди уже построили на купленной земле дома, в которые вложили еще несколько миллионов рублей.  
Ирина Мамонтова после этой аферы стала фигурантом уголовного дела, в настоящее время оно рассматривается в Ворошиловском суде. Обманутые аферисткой волгоградцы до сих пор уверены, что самостоятельно провернуть такую комбинацию эта женщина не могла, а настоящие организаторы аферы остались за кадром.
Несмотря на это, чиновники еще на судебном процессе над Мамонтовой заявляли, что будут требовать возвращения участков в муниципальную собственность. При этом купивших участки волгоградцев обвинили в том, что они должны были самостоятельно убедиться в подлинности документов во время оформления сделки, так как у Росреестра нет соответствующего оборудования.


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