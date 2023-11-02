Три семьи волгоградцев, которые несколько лет назад приобрели земельные участки в Краснооктябрьском районе Волгограда для строительства домов, могут остаться без недвижимости. Жилым строениям, куда люди вложили и силы, и немалые деньги, грозит снос.





Все началось несколько лет назад, когда некая гражданка Ирина Мамонтова выставила на продажу четыре земельных участка на улицах 2-ая Волочаевская и Мамаевская. В это же время семья Каратуновых, задумавшаяся о рождении третьего ребенка, решила приобрести дом, чтобы не тесниться в двухкомнатной квартирке.



– Подходящего дома мы не присмотрели и решили строиться, – рассказывает Алексей. – Нашли по объявлению, что продается участок на ул. Мамаевская, 27. Здесь ужас, что было – стоял развалившийся дом, а все вокруг было буквально засыпано хламом. Землю продавала та самая Мамонтова. Нам понравилось место – мы живем на Семи ветрах, старший сын ходит в лицей, решили, что это недалеко и будет удобно возить его в школу.





Приобретение участка Алексею обошлось почти в 1 миллион рублей. Сделку сопровождал риэлтор.

– Право собственности у Мамонтовой было подтверждено свидетельством о праве пожизненного владения земельным участком. На основании этого Мамонтова зарегистрировала права собственности в кадастровой палате, о чем была внесена запись в ЕГРН. Как и все будущие собственники, конечно, мы проверили выписки с ЕГРН, межевые планы. По факту проверки никаких вопросов ни у нас, потенциальных покупателей, ни у регистратора не возникло. И мы, полагаясь на достоверность сведений ЕГРН, считая, что подлинность первичных документов при постановке на кадастровый учет не вызвала сомнений у должностных лиц, приобрели участки в собственность, – рассказывает мужчина. – Это потом нам уже следователь заявил, что это мы должны были проверять документы на подлинность. Мы спросили – а в Росреестре не должны? Но следователь заявил, что там нет соответствующего оборудования. Представляете? В Росреестре его нет. А у нас, простых граждан, оно, конечно, должно присутствовать в обязательном порядке!



Когда дом был уже почти построен, в семье Алексея родился третий сын. При этом супруги планировали идти в роддом за четвертым ребенком – девочкой. Однако теперь эти планы пришлось отложить – супруги Каратуновы узнали, что, оказывается, гражданка Мамонтова продала им участок по подложным документам, а чиновники намерены вернуть его в собственность казны. Стройка, в которую семья вложила уже более 6 миллионов рублей, остановлена.





В такую же ситуацию попала и Екатерина Луценко со своим мужем.

– В 2019 году мы с супругом искали землю в Краснооктябрьском районе для строительства дома и, когда объезжали этот район, обратили внимание на этот участок, где стоит наш дом. Но мы не нашли его в объявлениях и подыскали другой. Когда пришли к риэлтору, он нам неожиданно предложил купить вот этот самый участок. Мы сначала удивились, ведь именно он нам и понравился, а потом обрадовались и, конечно же, согласились, – вспоминает Екатерина.

Продавала участок по документам о вступлении в наследство как раз та самая Мамонтова. Участок, который состоял из двух частей, обошелся супругам в полтора миллиона рублей, а сделку также, как и Алексей Каратунов, оформили у риэлтора, правда, другого.



Семья сразу начала строить дом на приобретенном участке. Муж Екатерины все делал своими руками – работал на вахте, а остальное время посвящал строительству дома его мечты. Правда, где-то примерно через год неожиданно к собственникам дома явилась неизвестная старушка, которая заявила, что они заняли ее землю, пригрозив молодой семье судом.



– Мы были абсолютно уверены в том, что наша сделка была чистой, и просто посмеялись над этой ситуацией и сказали, что это мы подадим на нее в суд. После чего бабушка вдруг передумала с нами судиться и исчезла. А в феврале этого года нам позвонил следователь и сообщил эту ужасную новость – мы купили участки у мошенницы, – рассказывает Екатерина.

Девушка до сих пор не понимает, как это могло произойти.

– Ведь мы прошли все необходимые процедуры по регистрации участка, по сто раз ездили в администрацию Краснооктябрьского района, занимались межеванием, проводили коммуникации на основании свидетельства о собственности, – говорит Екатерина. – После шокового известия, что нас обманули, позвонили риэлтору, она нам заявила, что совершенно не при чем, так как являлась всего лишь посредником в сделке. А потом перестала выходить на связь.

Жертвой махинаций с участками стала и еще одна семья, купившая землю на улице Мамаевская, 15.





Следователи возбудили уголовное дело в отношении Мамонтовой, которое в настоящее время рассматривается в Ворошиловском районном суде. На суде Мамонтова призналась, что совершила преступление, объяснив, что согласилась на участие в криминальной схеме по просьбе своей сестры якобы совершенно безвозмездно. Но людям от этого не легче, ведь они могут теперь лишиться собственности – дома и земля уже арестованы.



– Мы не понимаем, как администрация не видела или не хотела видеть 4 года, что у нее незаконно выбыло 4 участка. Мамонтову, конечно, осудят, но взять нам с нее по гражданским искам будет нечего – она уже радостно заявила, что получает 25 тысяч рублей. Но после вынесения ей приговора наши участки хочет вернуть администрация Волгограда. А наши дома, в которые мы вложили огромные деньги, будут снесены. Об этом на суде нам сообщили сотрудники администрации, которые собираются теперь обратиться с исками к нам. Из-за того, что департамент имущества Волгограда и чиновники из управления Росреестра «прохлопали» эту ситуацию, крайними и пострадавшими сделали нас, которые даже предположить не могли, что стали жертвами мошенницы.



– Нам бы хотелось привлечь общественное внимание к данной проблеме – к сфере постановки на учет недвижимости. На нашем месте может оказаться каждый, ведь мы проверяли документы и все было официально и подтверждено государственными службами, мы являемся добросовестными покупателями данных земельных участков и проявляли всю необходимую осторожность при совершении сделок купли-продажи. Но, как оказалось, мы должны были провести детективное расследование и поднимать старые архивные справки из БТИ, нанимать независимых экспертов для проверки подлинности свидетельства о праве пожизненного наследования. При этом чиновники, которые получают зарплату от наших налоговых поступлений и которые обязаны по закону это делать, оказывается, не обязаны выполнять свои должностные обязанности, прописанные в ГК РФ ст.8.1. И всю тяжесть последствия их просчетов возлагают на добросовестных покупателей, которые совершают сделки с недвижимостью раз в жизни и не знают всех подводных камней. Теперь нам, как законопослушным гражданам, придется защищать в суде свои права на законно приобретенные земельные участки и законно построенные дома и переживать, на чью сторону склонятся весы Фемиды.





Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», потерпевших от сделок с землей с участием мошенников может стать больше. Так, только в Краснооктябрьском районе Волгограда выявлено восемь земельных участков, которые реализовали добросовестным приобретателям с участием криминальных риэлторов.



А три семьи, над которыми нависла угроза потери своих домов, уже обратились за помощью для защиты своих прав к главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Видео, фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»