Главврач больницы Фишера пригласил в Волжский команду ТНТ с Батрутдиновым

Главный врач больницы им. Фишера в городе Волжском Волгоградской области Константин Позднышев 19 февраля пригласил в гости Тимура Батрутдинова. Таким образом руководитель лечебного учреждения отреагировал на видео, снятое во время съемок на ТНТ, на котором шоумен «взял обещание» с медиков о том, что они не дадут больше повода для шуток.

Напомним, что накануне в эфире ТНТ команда КВН «Халатные люди» из Волжского обыграла ситуацию с больницей Фишера. Участники «Лиги городов» показали старые фото больницы, выдав их за свежие и введя тем самым в заблуждение аудиториюи. К сожалению, на нечестную шутку повелся и Тимур Батрутдинов – поверив, что лечебное учреждение действительно является объектом насмешек из-за своего ужасающего состояния, он призвал руководство навести в ней порядок.

В ответ на видеоролик главврач больницы Фишера напомнил сегодня, что на базе учреждения впервые выполнили в регионе операцию по пересадке почки. Такое, несложно сделать вывод, было бы невозможно без развития и современного оснащения больницы.

– Больница Фишера – крупнейшее многопрофильное учреждение здравоохранения города Волжского и региона, которое является опорным медицинским центром и оказывает помощь жителям Волжского и шести районов Заволжья, – подчеркнул Константин Позднышев. – Традиции, заложенные основателем Самуилом Захаровичем Фишером, остаются важными для учреждения. Его новаторские идеи поддерживают и продолжают наши современники: от первой в регионе пересадки почки до проведения высокотехнологичных операций на сердце. Мы ﻿с ﻿радостью ﻿приглашаем команду участников «Лига городов», представляющих город Волжский, и Тимура Батрутдинова посетить нашу больницу!

Отметим, что шутку «Халатных людей» не оценили не только работники больницы им. Фишера, но и волжане. «Шутить про «чернуху» всегда легче, но разве все средства хороши?», – таким и похожими вопросами задавались жители Волжского после выпуска программы на канале ТНТ.

Видео: Видео от ТВ™ Типичный Волжский / VK.com