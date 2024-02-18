Общество

Волгоградские медики переборщили с шутками на шоу ТНТ

Общество 18.02.2024 17:34
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18.02.2024 17:34


Команда КВН «Халатные люди» из Волжского Волгоградской области в шоу телеканала ТНТ «Лига городов» обыграли ситуацию с больницей Фишера, сравнив ее со столичной поликлиникой. Наблюдательные волжане усмотрели в выступлении ребят желание хайпануть на теме, так как они использовали старое фото медучреждения и выдали его за актуальное. 

— Я, конечно, все понимаю. Юмор есть юмор. Но ребята могли и невзначай задеть своим выступлением тех, кто живет в Волжском и видит, что сейчас на самом деле происходит с больницей. Зачем было брать старое фото и выставлять его за новое? Понятно, что это самый простой вариант, на кону миллионы рублей в случае победы, шутить про «чернуху» всегда легче, но разве все средства хороши? — задаются вопросом местные жители. 

Команда «Халатных людей» — это врачи не только из Волжского, но и других городов Волгоградского региона. Все участники работают в разных медучреждениях. Во втором сезоне шоу они вновь намерены бороться за главный приз. 


На фото: больница Фишера до и после реконструкции 

Тем временем главный инженер больницы Фишера Владимир Изотов рассказал V102.RU, какие изменения на самом деле уже произошли после старта реконструкции больницы Фишера. 

— Обновлены фасады поликлиники, женской консультации, 7-этажного корпуса стационара. Готовится проектно-сметная документация на ремонт фасада лечебного 9-этажного корпуса, в котором располагаются лечебные отделения стационара, — пояснил специалист. — Финишировали работы в 7-этажном корпусе, где  размещены и успешно функционируют модернизированные отделения реанимации и интенсивной терапии, операционные блоки и центральное стерилизационное отделение. 

К слову, его запускал в работу в январе этого года губернатор региона Андрей Бочаров.

— В условиях непрекращающейся работы медучреждения стройкой охвачено около 30% здания 9-этажного корпуса стационара. Работы идут одновременно на 9 этажах блока «А», в котором на сегодня полностью выполнен демонтаж сетей канализации, холодного и горячего водоснабжения, а так же всей сантехники и напольного покрытия. Параллельно, на 9-м этаже в блоке «Б» специалисты готовы к укладке новой стяжки и наливного пола, — рассказал инженер. 

Со слов главного инженера больницы Фишера, не меньший масштаб ожидает и ремонтируемый блок «А», где  предстоит проложить более 40 тысяч метров кабельных линий. Подрядчик уже закупил и начал монтаж современных стеклопакетов в этом блоке.

Стоит отметить, что капремонт затронет не только архитектуру, коммуникации, внешний вид больницы, но и «начинку». Предстоит замена старого оборудования, создание новых отделений и комфортных условий для пребывающих в стационаре. В палатах будут находиться от двух до четырех пациентов, и в каждой из них организуют санузел и душ.

Напомним, что губернатор Волгоградской области 23 января 2024 года лично проверил ход капремонта в больнице имени С. З. Фишера. Медцентр станет опорным для всего Заволжья. Несмотря на модернизацию, в медучреждении продолжается оказание планового и экстренного приема пациентов. 

Видео: ТНТ

Фото: больница имени С. З. Фишера

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