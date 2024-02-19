Расследования

В деле об убийстве двух рыбаков на Сарпинском в Волгограде появился ребенок

Расследования 19.02.2024 13:48
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19.02.2024 13:48


Волгоградский областной суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 40-летнего местного жителя в двойном убийстве, совершенном в ходе рыбалки на острове Сарпинский летом прошлого года. 

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорным ведомством утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу. Материалы переданы для рассмотрения в суд по существу.

Следствием установлено, что рано утром 7 июля 2023 года обвиняемый прибыл на остров Сарпинский в Кировском районе Волгограда вместе с 11-летним сыном, с которым хотел провести время, отдохнуть и порыбачить. О том, что на месте страшного убийства был ребенок ранее не сообщалось.

Вечером того же дня около рыбака с ребенком расположились двое братьев 51 и 60 лет, которые также приехали на рыбалку. Вскоре мужчины познакомились и стали вместе выпивать. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. Фигурант уголовного дела нанес 51-летнему мужчине два удара ножом в область шеи, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.  После этого обвиняемый более 20 раз ударил второго брата по голове и различным частям тела неустановленным продолговатым тупым предметом. От полученных травм мужчина также скончался. С целью сокрытия следов содеянного фигурант уголовного дела столкнул трупы потерпевших в реку и скрылся с места преступления.

На данный момент точно неизвестно, где был 11-летний мальчик во время этой резни. По одной из версий, ребенок спал. Вину в инкриминируемом деянии его отец признал частично. За двойное убийство ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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