Расследования

В Волгограде 17-летний подросток жестоко зарезал мужчину. Убийство раскрыли спустя 22 года

Расследования 16.02.2024 11:33
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16.02.2024 11:33


В Волгограде 39-летнему местному жителю спустя 22 года вынесли приговор за убийство и разбой, который он совершил, будучи 17-летним подростком, сообщает V102.RU. 

— 39-летний местный житель, благодаря собранным четвертым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по региону доказательствам, признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой группой лиц с использованием оружия), п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное разбоем), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Волгоградцу назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По данным следствия, 9 ноября 2001 года тогда еще несовершеннолетний злоумышленник вместе со своими знакомыми недалеко от дома № 85 по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда напали на ранее незнакомого 44-летнего мужчину. Злоумышленник и его друзья бросились на прохожего и стали жестоко его избивать. Согласно экспертизе, на теле потерпевшего зафиксированы множественные удары руками и ногами по туловищу, а также не менее шести ударов ножом в область шеи и рук. Прохожий скончался на месте от полученных травм. 

Фигурант дела вместе с подельниками обыскал уже мертвого мужчину. Найденные в карманах жертвы деньги они забрали себе и скрылись. В 2001 году установить личности и местонахождение нападавших так и не удалось. 

— Следователи СКР приняли решение о возобновлении следствия по уголовному делу, в рамках которого сотрудниками специализированного отдела по расследованию преступлений прошлых лет проведены дополнительные следственные действия, в том числе допрошены свидетели и назначены судебные экспертизы, — добавила Буянова. 

Итогом кропотливой работы следствия стало выявление всех фигурантов убийства, среди которых оказался 39-волгоградец, которому на момент совершения преступления было 17 лет. Установление местонахождения других участников нападения продолжается.

Напомним, что в Волгоградской области убийство прохожего за отказ дать закурить раскрыли по следу ДНК

Фото: архив ИА «Высота 102»

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