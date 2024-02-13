Расследования

Под Волгоградом убийство прохожего за отказ дать закурить раскрыли по следу ДНК

Расследования 13.02.2024 12:05
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13.02.2024 12:05


Перед судом в Волгоградской области предстанет 22-летний житель Среднеахтубинского района, который забил человека до смерти за отказ дать закурить, сообщает V102.RU. Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, преступление было совершено в августе 2020 года, но раскрыли его в конце 2023 года по следу ДНК, который злоумышленник неосознанно оставил на месте преступления.

По материалам дела, труп 58-летнего мужчины был обнаружен 4 августа 2020 года около улицы Кировская в городе Краснослободске. На теле были следы побоев, что указывало на криминальный характер смерти мужчины. Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователи обнаружили на месте преступления сигарету и назначили генетическую судебную экспертизу. По результатам исследования был выявлен генотип предполагаемого преступника. Однако тогда проверка по имеющимся криминалистическим учетам положительного результата не принесла. Следствие по уголовному делу было приостановлено, но почти через три года снова возобновлено.

- В конце 2023 года на учет был поставлен образец 22-летнего мужчины, привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу. Именно его ДНК совпал с тем, что был оставлен на сигарете в 2020 году, - рассказали в СУ СКР.

Подозреваемого допросили. Он рассказал, что в день совершения преступления был пьян и хотел курить. Сигарету он попросил у случайного прохожего, которого встретил на улице, но тот ответил отказом. Молодой человек избил прохожего, а когда тот потерял сознание, достал из его кармана пачку сигарет и попытался закурить. Одна сигарета оказалась поломанной, поэтому он ее выбросил, а после этого скрылся.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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