В суд Волгограда привезли «трогавшую» за грудь «Родину-мать» блогера

В Центральном районном суде Волгограда в эти минуты проходит заседание, на котором, сообщает ИА «Высота 102», должны избрать меру пресечения блогеру Алене Агафоновой. Напомним, накануне ее доставили из столицы в рамках расследования уголовного дела о реабилитации нацизма.

По данным информагентства, следователи Следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области ходатайствуют о заключении Агафоновой под стражу. Заседание, передает корреспондент «Высоты 102», проходит в закрытом режиме.

– Агафонову доставили в суд из изолятора временного содержания. Очевидно, что она была не готова к тому, что в суде могут присутствовать представители прессы, – сообщает Антон Ольховатский. – Увидев камеры, блогер поспешила закрыть свое лицо руками. Заседание закрыли по ходатайству следствия.

Общаться со СМИ и отвечать на вопрос о том, признает ли она вину, блогер отказалась.





Напомним, Агафонову задержали в Москве сразу по прилете с Бали. Блогер покинула страну полгода назад, летом 2023 года, – сразу после того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

В июле 2023 года Алена Агафонова в социальных сетях опубликовала видео, которое сняла у монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане. На видеокадрах блогер теребила пальцем в районе груди «Родины-матери», подпевала и хихикала.

После того как на Агафонову обрушилась волна критики, она попыталась оправдаться, но в итоге сочла более уместным покинуть страну.

Фото: ИА «Высота 102», Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области