В Волгограде нашли тело пропавшего 5 января пенсионера

Пропавшего пенсионера, напомним, все это время разыскивали и волонтеры из группы "Сармат". Мужчина нуждался в медицинской помощи и просто мог потеряться, выйдя из дома.
Происшествия 06.02.2024 10:46
0
06.02.2024 10:46
Пропавшего пенсионера, напомним, все это время разыскивали и волонтеры из группы "Сармат". Мужчина нуждался в медицинской помощи и просто мог потеряться, выйдя из дома.
В Волгограде прекращены поиски пропавшего еще в начале этого года пенсионера. 67-летний Александр Хорохоркин, который ушел из дома 5 января, погиб. Как рассказала V102.RU старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, тело неустановленного мужчины нашли 31 января в 300 метрах от дома №55 по ул. Ярославская.- На вид ему – 60-65 лет, предположительно, это Александр Хорохоркин. Тело нашли прохожие. Телесных повреждений и признаков насильственной смерти нет, проводится проверка, - уточнила представитель следственного управления.
Пропавшего пенсионера, напомним, все это время разыскивали и волонтеры из группы "Сармат". Мужчина нуждался в медицинской помощи и просто мог потеряться, выйдя из дома.
На трассе Волгоград-Москва водитель избежал смерти в смятом под КАМАЗом Chevrolet06.02.2024 10:21
Происшествия 06.02.2024 10:21
В поселке Волгоградской области уничтожили фрагмент беспилотника05.02.2024 20:28
Происшествия 05.02.2024 20:28
Пытался выпрыгнуть: под Волгоградом «ГАЗель» протаранила самосвал05.02.2024 17:05
Происшествия 05.02.2024 17:05
Привлечены МВД и СК: в Волгоградской области с августа ищут пропавшего мужчину05.02.2024 13:23
Происшествия 05.02.2024 13:23
В Волгоградской области сын забил до смерти престарелую мать04.02.2024 19:57
Происшествия 04.02.2024 19:57
В Волгограде дочь и мать отравились угарным газом от неисправной колонки04.02.2024 11:19
Происшествия 04.02.2024 11:19
В Камышине женщина ночью сорвалась с балкона и разбилась насмерть04.02.2024 10:33
Происшествия 04.02.2024 10:33
В Волгоградской области черная Granta влетела в дерево, есть погибший: видео04.02.2024 10:16
Происшествия 04.02.2024 10:16
В Волгоградской области нашли труп готовившегося к выходу из колонии зека04.02.2024 08:50
Происшествия 04.02.2024 08:50
Полиция задержала водителя-беспредельщика под Волгоградом03.02.2024 15:21
Происшествия 03.02.2024 15:21
В Сети появилось видео атаки БПЛА на нефтезавод в Волгограде03.02.2024 10:30
Происшествия 03.02.2024 10:30
Все отменяется. Фура снесла вход в секцию дзюдо и самбо в Волгограде03.02.2024 09:41
Происшествия 03.02.2024 09:41
Пожар на НПЗ в Волгограде потушили за три часа03.02.2024 08:08
Происшествия 03.02.2024 08:08
Бочаров прокомментировал атаку беспилотников на НПЗ в Волгограде03.02.2024 07:55
Происшествия 03.02.2024 07:55
В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод03.02.2024 06:53
Происшествия 03.02.2024 06:53