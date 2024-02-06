Происшествия

В Волгограде нашли тело пропавшего 5 января пенсионера

Происшествия 06.02.2024 10:46
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06.02.2024 10:46


В Волгограде прекращены поиски пропавшего еще в начале этого года пенсионера. 67-летний Александр Хорохоркин, который ушел из дома 5 января, погиб. Как рассказала V102.RU старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, тело неустановленного мужчины нашли 31 января в 300 метрах от дома №55 по ул. Ярославская.
- На вид ему – 60-65 лет, предположительно, это Александр Хорохоркин. Тело нашли прохожие. Телесных повреждений и признаков насильственной смерти нет, проводится проверка, - уточнила представитель следственного управления.
Пропавшего пенсионера, напомним, все это время разыскивали и волонтеры из группы "Сармат". Мужчина нуждался в медицинской помощи и просто мог потеряться, выйдя из дома.

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