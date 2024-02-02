Мэр Волжского Воронин назначил главного по ГО и ЧС заместителя





В городе Волжском Волгоградской области в администрации произошли 2 февраля очередные кадровые перестановки. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», на должность заместителя главы администрации Волжского назначен ранее занимавший пост начальника контрольного управления Сергей Куприн.





По информации пресс-службы мэрии Волжского, Куприн ранее работал в полиции Волжского, выполнял служебный долг в горячих точках в Чечне и Дагестане. В администрации Волжского работает с октября 2010 года. За 13 лет новый вице-мэр возглавлял МБУ «Служба охраны окружающей среды», контрольное управление администрации Волжского.





С октября 2021 года до 15 сентября 2022 года Сергей Куприн занимал в администрации Волжского должность зампреда комитета благоустройства и дорожного хозяйства, после был назначен начальником контрольного управления.





– Сергей Павлович будет курировать вопросы ГО и ЧС, информационной безопасности, взаимодействия с институтами гражданского общества, взаимодействия с правоохранительными органами, правового обеспечения и организации деятельности территориальной административной комиссии, – уточняют в администрации города-спутника Волгограда.





Фото: сайт администрации Волжского