Дмитрий Патрушев высоко оценил успехи волгоградского региона





Встреча Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова прошла 2 февраля в администрации региона. По данным пресс-службы обладмина, речь на совещании шла об успехах волгоградских аграриев, кроме того, стороны рассмотрели задачи по дальнейшему развитию волгоградского АПК и сельских территорий, продолжения по продовольственной безопасности и готовность аграриев к весенней посевной, а также меры господдержки.

Как было озвучено в ходе встречи, в прошлом 2023 году Волгоградская область полностью освоила федеральные средства, предусмотренные на поддержку сельхозпроизводства и развитие села в размере 4 млрд рублей. Говоря о ситуации в растениеводстве, Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в 2024 году общая посевная площадь в Волгоградской области должна составить 3,3 млн га. С учетом того, что основной объем урожая зерновых приходится на озимые культуры, состояние посевов — в центре постоянного внимания.

– Также рассмотрены вопросы обеспеченности аграриев всем необходимым для весеннего сева. В Волгоградской области работа проходит в плановом порядке. Обеспеченность семенами для раннего сева овощей — уже стопроцентная, – передает пресс-служба администрации Волгоградской области. – Дмитрий Патрушев отметил, что Волгоградская область по производству культур «борщевого набора» является лидером среди всех субъектов страны, и важно сохранять набранные темпы.

Также министр отметил успехи региона в реализации крупных проектов с участием местных компаний, значимость развития таких современных направлений, как глубокая переработка зерна.

– Отдельный блок встречи посвящен теме комплексного развития сельских территорий. В 2023 году на мероприятия государственной программы направлено 800 млн рублей, в 2024 году федеральное финансирование увеличено и превысит 1 млрд рублей, – сообщает обладмин.

Андрей Бочаров отметил, что задачи по обеспечению продовольственной безопасности, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на 2023 год, Волгоградской областью выполнены в полном объеме. Подчеркнул, что такие темпы развития регионального АПК стали возможными благодаря поддержке Президента РФ, Министерства сельского хозяйства.

– Задачи по дальнейшему развитию регионального агропромышленного комплекса на 2024 год определены. Уверен, что мы также выполним их с высоким качеством и в установленные сроки, – цитирует пресс-служба главу Волгоградской области.

Фото: Минсельхоз РФ