Политика

Дмитрий Патрушев высоко оценил успехи волгоградского региона

Политика 02.02.2024 15:07
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02.02.2024 15:07


Встреча Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова прошла 2 февраля в администрации региона. По данным пресс-службы обладмина, речь на совещании шла об успехах волгоградских аграриев, кроме того, стороны рассмотрели задачи по дальнейшему развитию волгоградского АПК и сельских территорий, продолжения по продовольственной безопасности и готовность аграриев к весенней посевной, а также меры господдержки.

Как было озвучено в ходе встречи, в прошлом 2023 году Волгоградская область полностью освоила федеральные средства, предусмотренные на поддержку сельхозпроизводства и развитие села в размере 4 млрд рублей. Говоря о ситуации в растениеводстве, Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в 2024 году общая посевная площадь в Волгоградской области должна составить 3,3 млн га. С учетом того, что основной объем урожая зерновых приходится на озимые культуры, состояние посевов — в центре постоянного внимания.

Также рассмотрены вопросы обеспеченности аграриев всем необходимым для весеннего сева. В Волгоградской области работа проходит в плановом порядке. Обеспеченность семенами для раннего сева овощей — уже стопроцентная, – передает пресс-служба администрации Волгоградской области. – Дмитрий Патрушев отметил, что Волгоградская область по производству культур «борщевого набора» является лидером среди всех субъектов страны, и важно сохранять набранные темпы.

Также министр отметил успехи региона в реализации крупных проектов с участием местных компаний, значимость развития таких современных направлений, как глубокая переработка зерна.

Отдельный блок встречи посвящен теме комплексного развития сельских территорий. В 2023 году на мероприятия государственной программы направлено 800 млн рублей, в 2024 году федеральное финансирование увеличено и превысит 1 млрд рублей, – сообщает обладмин. 

Андрей Бочаров отметил, что задачи по обеспечению продовольственной безопасности, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на 2023 год, Волгоградской областью выполнены в полном объеме. Подчеркнул, что такие темпы развития регионального АПК стали возможными благодаря поддержке Президента РФ, Министерства сельского хозяйства.

Задачи по дальнейшему развитию регионального агропромышленного комплекса на 2024 год определены. Уверен, что мы также выполним их с высоким качеством и в установленные сроки, – цитирует пресс-служба главу Волгоградской области. 

Фото: Минсельхоз РФ

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