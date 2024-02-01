В Волжском осудят отца школьницы за избиение одноклассника

В ходе словесных разборок с 16-летним юношей мужчина толкнул подростка плечом и ударил головой по лбу. Школьник попал в больницу с сотрясением головного мозга.
Расследования 01.02.2024 16:05
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01.02.2024 16:05
В ходе словесных разборок с 16-летним юношей мужчина толкнул подростка плечом и ударил головой по лбу. Школьник попал в больницу с сотрясением головного мозга.
В Волжском близится к завершению взволновавшая многих история об избиении десятиклассника в стенах школы. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, дело об умышленном причинении 39-летним мужчиной легкого вреда здоровью несовершеннолетнего направлено в суд.Напомним, широкий общественный резонанс получила история, произошедшая 4 декабря 2023 года на территории школы №13 Волжского. В образовательное учреждение пришел отец одной из десятиклассниц, у которой был длительный конфликт с ее ровесником.
В ходе словесных разборок с 16-летним юношей мужчина толкнул подростка плечом и ударил головой по лбу. Школьник попал в больницу с сотрясением головного мозга.
Свою вину мужчина полностью признал. Решение по делу вынесет мировой судья.
Несдержанному родителю грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы сроком до года или арест до четырех месяцев.
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