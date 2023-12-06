В городе Волжском Волгоградской области 39-летний мужчина, по информации очевидцев, ударил головой о стену подростка во время своего визита в школу. Как сообщает ИА «Высота 102», волжанин прошел на территорию учебного заведения для разговора с одноклассником дочери. После этого мальчику срочно потребовалась помощь врачей.

Информация о происшествии сегодня, 6 декабря, появилась в социальных сетях. Жители Волжского сообщают, что инцидент произошел в школе №13, расположенной на ул. им. Карла Маркса, 36, два дня назад – 4 декабря.

– Хочу сообщить об одном происшествии которое случилось 04.12 на территории школы 13. Пришел отец одной из учениц 10 класса, чтобы разобраться в том, чего на самом деле не было. Он без всяких разборок взял и начал бить парня по голове, сначала своей головой два раза, а потом об стену школы. Сам парень на данный момент лежит в больнице с сотрясением мозга, в тяжелом состоянии!! И это все происходило на глазах у других учеников школы, – говорится в посте, опубликованном в сообществе «Жесть Волжский».

С просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию ИА «Высота 102» обратилось в ГУ МВД России по Волгоградской области. В ведомстве сообщили в ответ, что по факту происшествия проводится проверка.

– Накануне в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» был доставлен 16-летний школьник. В ходе проверки обстоятельств получения телесных повреждений инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что травму подростку причинил отец его одноклассницы. 39-летний мужчина пришел в школу, чтобы поговорить с мальчиком, с которым у дочери длительное время происходит конфликтная ситуация. В ходе разговора, по предварительным данным, мужчина нанес удар головой в голову ребенка, – сообщили в главке МВД России.

Полицейские уточняют, что назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам СМЭ будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

– Подросток на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, характеризуется положительно, – уточнили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.