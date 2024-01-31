Министр Дмитрий Патрушев 2 февраля прибудет в Волгоград

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев планирует 2 февраля посетить Волгоградскую область. Он примет участие в официальных мероприятиях по случаю празднования 81-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. Данную информацию ИА «Высота 102» подтвердили в администрации региона.
Программой официального визита Патрушева в город-герой Волгоград также предусмотрена встреча с руководством Волгоградской области.
Еще одним высоким гостем Волгограда 2 февраля станет Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО. Владимир Устинов также примет участие в памятных мероприятиях и встретится с губернатором Андреем Бочаровым.
Фото: Минсельхоз