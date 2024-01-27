На момент пожара мать детей в доме отсутствовала.
Расследования 27.01.2024 12:02
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27.01.2024 12:02
На момент пожара мать детей в доме отсутствовала.
СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре.- 27 января 2024 года в утреннее время в одном из частных домовладений по переулку Хлебный хутора Ляпичев Калачевского района произошел пожар, в результате которого скончался малолетний мальчик 2021 года рождения. 16-летняя девочка смогла выбраться самостоятельно, ей оказана медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации, - рассказали V102.RU в следственном управлении.
На момент пожара мать детей в доме отсутствовала.
В настоящее время следователи СКР приступили к осмотру места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По окончании осмотра будет назначен ряд экспертиз, уточнили в ведомстве.
В прокуратуре Волгоградской области добавили, что 35-летняя мать детей находилась в момент пожара на работе. Огонь вспыхнул в то время, когда девочка вышла во двор по хозяйским делам. Семья, отметили в надзорном ведомстве, на профилактическом учете не стояла, характеризуется положительно.
Напомним, дом в хуторе Ляпичев загорелся около девяти утра. Вспыхнула по всей площади кровля жилого строения размером 12 на 12 квадратных метров. Горение ликвидировали в 10-34 ч.
Фото СУ СК по Волгоградской области и прокуратуры Волгоградской области
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