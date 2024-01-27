Под Волгоградом в пожаре погиб двухлетний ребенок

К месту пожара направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые и установят причину пожара.
Происшествия 27.01.2024 11:40
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27.01.2024 11:40
К месту пожара направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые и установят причину пожара.
Трагедия произошла сегодня, 27 января в Калачевском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, около 9 часов утра в хуторе Ляпичев загорелся дом.- Вспыхнула кровля жилого строения размером 12 на 12 квадратных метров. Пожарные расчеты 70 пожарной части хутора Ляпичев ликвидировали горение в 10.34ч. К сожалению, погиб ребенок 2021 года рождения, - пояснили в ведомстве.
К месту пожара направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые и установят причину пожара.
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