Избившего сотрудницу МВД ростовчанина в Волгограде отправили в СИЗО

В Волгограде избрали меру пресечения фигуранту уголовного дела, подозреваемому в насилии над сотрудницей транспортной полиции. Как сообщает V102.RU, на скамье подсудимых оказался 57-летний житель Ростовской области Сергей Гнутов.

Собственный источник «Высоты 102» уточнил, что мужчину, устроившего пьяный дебош в волгоградском аэропорту, поместили в СИЗО до 16 марта.

Установлено, что 16 января 2024 года пьяный пассажир в камуфляже начал буянить на втором этаже воздушной гавани в Дзержинском районе, а затем напал на сотрудницу МВД, которая в составе наряда транспортной полиции пыталась усмирить неадекватного мужчину, совершившего мелкое хулиганство. Ростовчанин в ответ обматерил девушку в форме и ударил ее кулаком в лицо.

Предварительно, задержанный в камуфляже не имеет отношения ни к каким воинским формированиям. По сведениям Telegram-канала SHOT, у избитой сотрудницы диагностировали сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и поверхностную рану ушной раковины.

Западным МСУ на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти, применение насилия в отношении представителя власти).

Санкция в качестве максимума предусматривает до пяти лет колонии. Ход расследования уголовного дела взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Еще по теме:

Бастрыкин взял на контроль дело о пьяном дебоше в аэропорту Волгограда

Пьяный в камуфляже избил сотрудницу МВД в аэропорту Волгограда