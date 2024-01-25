Расследования

Избившего сотрудницу МВД ростовчанина в Волгограде отправили в СИЗО

Расследования 25.01.2024 15:17
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25.01.2024 15:17


В Волгограде избрали меру пресечения фигуранту уголовного дела, подозреваемому в насилии над сотрудницей транспортной полиции. Как сообщает V102.RU, на скамье подсудимых оказался 57-летний житель Ростовской области Сергей Гнутов. 

Собственный источник «Высоты 102» уточнил, что мужчину, устроившего пьяный дебош в волгоградском аэропорту, поместили в СИЗО до 16 марта. 

Установлено, что 16 января 2024 года пьяный пассажир в камуфляже начал буянить на втором этаже воздушной гавани в Дзержинском районе, а затем напал на сотрудницу МВД, которая в составе наряда транспортной полиции пыталась усмирить неадекватного мужчину, совершившего мелкое хулиганство. Ростовчанин в ответ обматерил девушку в форме и ударил ее кулаком в лицо.  

Предварительно, задержанный в камуфляже не имеет отношения ни к каким воинским формированиям. По сведениям Telegram-канала SHOT, у избитой сотрудницы диагностировали сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и поверхностную рану ушной раковины. 

Западным МСУ на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам  преступления, предусмотренного ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти, применение насилия в отношении представителя власти). 

Санкция в качестве максимума предусматривает до пяти лет колонии. Ход расследования уголовного дела взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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