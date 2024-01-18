Пьяный в камуфляже избил сотрудницу МВД в аэропорту Волгограда

На избившего сотрудницу транспортной полиции в аэропорту Волгограда мужчину в камуфляже возбудили уголовное дело по двум статьям. Как сообщает V102.RU, 57-летний дебошир сначала буянил на втором этаже комплекса, а затем напал на девушку в полицейской форме.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, — прокомментировала информагентству официальный представитель Западного МСУ на транспорте СКР Анастасия Глущенко. — Задержанный, находясь на территории здания аэропорта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил административное правонарушение. Наряд транспортной полиции выдвинулся к нарушителю и попытался пресечь противоправные действия. Мужчина в ответ стал оскорблять сотрудницу полиции и нанес ей удар кулаком в лицо.

Уточняется, что в момент инцидента на мужчине была надета камуфляжная форма, но он предварительно, не имеет отношения ни к каким воинским формированиям. Задержанный оказался жителем Ростовской области.

Со слов очевидцев, происшествие случилось в кафе на втором этаже. Мужчина сопротивлялся задержанию и выкрикивал ругательства.

По данным Telegram-канала SHOT, у избитой сотрудницы МВД диагностировано сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и поверхностную рану ушной раковины. Уточняется, что пассажир должен был вылететь в Ростовскую область, но перед полетом перебрал с алкоголем.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», напавшим на девушку-полицейскую оказался некий Сергей Гнутов. Сейчас задержанный находится в ИВС.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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