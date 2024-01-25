Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на сотрудницу полиции в аэропорту Волгограда, в котором подозревается 57-летний мужчина, сообщает V102.RU.

— Глава ведомства поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Сергеевичу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела, — пояснили информагентству в пресс-службе СК РФ.

Установлено, что 16 января 2024 года мужчина, находясь в здании волгоградского аэропорта, будучи пьяным совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Его противоправные действия пресекли полицейские. При этом он публично оскорбил сотрудницу МВД и применил к ней насилие, причинив телесные повреждения.

Западное МСУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ (оскорбление представителя власти, применение насилия в отношении представителя власти). Сообщается, что дебошира задержали.

Уточняется, что в момент нападения на мужчине была камуфляжная форма. Предварительно, задержанный не имеет отношения ни к каким воинским формированиям. Неадекватным пассажиром оказался житель Ростовской области. По сведениям собственного источника «Высоты 102», напал на девушку в полицейской форме некий Сергей Гнутов.

Волгоградская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления и применения насилия в отношении сотрудника полиции. Санкцией в качестве максимума предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным Telegram-канала SHOT, у избитой сотрудницы полиции врачи диагностировали сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и поверхностную рану ушной раковины. Авторы канала добавляют, что пассажир летел в Ростовский регион, но перед посадкой перебрал с алкоголем.

Напомним, что сотрудница транспортной полиции во время задержания дебошира получила удар кулаком в лицо.

Фото: СКР

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