В Дзержинском районном суде Волгограда сегодня, 19 января, состоится очередное заседание по гражданскому делу в отношении 24-летней местной жительницы Анастасии Ахметовой, которую хотят лишить родительских прав за издевательства (в том числе, за попытку удушения подушкой) над своей семимесячной дочерью, сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку суда.

Примечательно, что перед судебным заседанием минувшей ночью Ахметову в числе других волгоградцев заметили на Ангарском пруду. Женщина совершала обряд омовения в крещенской купели. Читатели «Высоты 102» задались вопросом: «Почему она до сих пор не в тюрьме?».

По сведениям «Высоты 102», уголовное дело на Ахметову возбудили по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Законом по инкриминируемой статье не предусмотрена мера пресечения, связанная с лишением свободы.

Сегодня в Дзержинском суде, возможно, огласят решение по гражданскому делу. Уголовное, в свою очередь, находится на стадии расследования.

В предыдущем процессе, как стало известно корреспондентам программы «ЧП», Ахметова взвалила всю вину на своего супруга, который сейчас находится в зоне СВО. Волгоградка настаивает, что избиение ребенка было криком отчаяния, так как на тот момент она узнала о романе мужа с ее бывшей лучшей подругой. К тому же спутник Ахметовой, по ее уверениям, оставил ее с кредитом почти в миллион рублей.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал волгоградку матерью-наркоманкой и эскортницей. По словам политика, «Ахметова недооценивает масштаб происходящего, ее ждет тюрьма, где она и будет блогером».

Журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Волгоград 16 ноября 2023 года прибыл политик Виталий Бородин, заявивший о пытках 7-месячной девочки ее родной матерью. В Волгоградском регионе Бородин пытается разобраться в других преступлениях, в которых подозревают мать ребенка.

В частности, Ахметова может быть причастна к нападению на блогера Елизавету Баргаеву, которая заявляла о двух совершенных на нее нападениях. По ее словам, первый раз Ахметова ударила ее битой, а затем со своей подругой вырубила электрошокером и избивала до потери сознания. Баргаева считает, что таким образом ей мстят после того, как она попыталась привлечь внимание к тому, что вытворяет горе-мать со своим ребенком.

Ролик с истязаниями малыша появилось в Telegram Виталия Бородина, где на кадрах девушка в татуировках употребляет наркотики, а затем прикладывает подушку к лицу маленькой девочки и после бьет ее. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: «НТВ»

«Тюрьма ее ждет»: душившая свою семимесячную дочь волгоградка валит вину на мужа-участника СВО